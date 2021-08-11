Koronavirüs salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durum yeni tedbir ve kısıtlamaları da gündeme getirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, vaka sayısının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.

ABD Senatosu'nun, dün Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylaması günün en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Senatonun onayını alan tasarının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Makroekonomi veri tarafında ise nispeten zayıf bir akış bulunurken, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterdi. Aynı dönemde Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de yüzde 1 artarak yüzde 1,1'lik beklentilerin altında kaldı. Öte yandan ülkede küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi ise temmuzda aylık 2,8 puan azalarak 99,7'ye geriledi.

Negatif veri akışı ve artan Kovid-19 vaka sayılarına yönelik endişelere karşın, altyapı paketinin Senato'da onaylanmasının ardından dün New York Borsası'nda karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak rekor seviyelere ulaşırken, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi negatif ayrışarak yüzde 0,49 geriledi. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 1,3640 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise dün art arda yükselişini 6'ncı güne taşıyarak 93,1'in üzerini test ederken, bugün yaklaşık 20 günün en yüksek seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinde ise yeni günün negatif bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Analistler, Fed'in para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, bir önceki ay yüzde 0,9 artış kaydeden verinin bu ay yüzde 0,5'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Yurt içi piyasalarda bugün

Yurt içinde dün güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün 5 günlük yükselişine son vererek yüzde 0,5'lik azalışla 8,6080'den kapandı. Bugün de aşağı yönlü hareketine devam eden dolar/TL, 8,5063 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 8,60 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.