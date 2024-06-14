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Ekonomi
AA 14.06.2024 11:55

ASELSAN'dan 79,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki müşterilerinin kullanımı için toplam bedeli yaklaşık 79,3 milyon dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'dan 79,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi
[Fotograf: AA]

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 79 milyon 277 bin 900 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmeleri imzalamıştır. Denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar sisteminin ihracatı, söz konusu sözleşmeler kapsamında ilk kez gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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