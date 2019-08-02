Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları, ünlü Arjantinli futbol takımı River Plate ile anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda River Plate üç yıl boyunca karşılaşacağı müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

Anlaşma ile Türk Hava Yolları aynı zamanda River Plate’e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.

Ünlü futbol takımı Türk Hava Yolları logolu formayı ilk kez Pazar günü Lanús ile oynayacağı maçta giyecek.

Türk Hava Yolları daha önce Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA EURO 2016’ya da sponsor olmuştu. THY, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle geçmişte çekilen reklam filmleriyle de önemli başarılara imza atmıştı.

Kaynak: TRT Haber