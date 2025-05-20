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Ekonomi
AA 20.05.2025 17:09

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yapıldı.

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Arıcılık Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Tarımsal Destek
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