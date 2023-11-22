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Ekonomi
AA 22.11.2023 14:16

Ardahan'da uzman üreticilere 3,5 milyon lira hibe

Ardahanlı 14 uzman üreticiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında yaklaşık 3,5 milyon lira hibe desteği verildi.

Ardahan'da uzman üreticilere 3,5 milyon lira hibe

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, proje kapsamında kırsalda yaşayan, yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında yaklaşık 3,5 milyon hibe desteği verildiğini söyledi.

Hibe destekli projelerin Ardahan'daki üretim için çok önemli olduğunu belirten Cineviz, şunları kaydetti:

"Ardahanlı 14 uzman üreticimizi destekledik. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda eğitim alan üreticilerimizin yanındayız. İl proje yürütme birimimizce kontrolleri yapılan ve projesini eksiksiz tamamlayan 14 uzman üreticimiz ödemelerini almaya hak kazandı. 14 proje sahibine toplam 3 milyon 454 bin 625 lira tutarındaki hibe desteği Bakanlığımız tarafından ödendi. İlimize ve üreticilerimize bu maddi destek hayırlı olsun."

Üreticinin üretmesi halinde desteklerinin süreceğini, alanında eğitim almış uzmanların üretime katılmasını çok önemsediklerini dile getiren Cineviz, "Bizler üreticimize destek vermeyi sürdüreceğiz. Alanında eğitim almış uzmanlarımızın Türkiye Yüzyılı'nda üretime büyük katkılarının olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, desteklerle Kafkas arısının üretimini bölgede geliştirilmesini, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık üretim sahalarımızın üretim kapasitelerini artırmış olacağız" diye konuştu.

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Ardahan Tarım ve Orman Bakanlığı
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