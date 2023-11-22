Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.11.2023 13:04

Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlar düzenlendi

Reklam Konseyine üye verecek kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları yeniden belirlendi.

Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlar düzenlendi

Ticaret Bakanlığının, "Reklam Konseyi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​​​​​​​Buna göre, Reklam Konseyi toplantılarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıkları, İletişim ve Avrupa Birliği başkanlıkları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumundan da birer temsilci üye olarak katılacak.

Konseye üye veren kuruluşlar arasında yer alan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Basın Konseyi ise yeni listede yer almadı.

Konseye katılacak derneklerin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını gösteren listeler, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden alınacak ve dernek başkanı tarafından her yıl ocak ayının son iş gününe kadar Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinde son gün 30 Kasım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Mersin'de spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
13:35
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Palandöken'de ölçüldü
13:41
İsrail: Hamas esirleri perşembe günü serbest bırakmaya başlayacak
13:46
Rize ile Artvin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
13:15
İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
13:11
Marmara için sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
FOTO FOKUS
Filistinli çocuk: Annemi bulun, doyamadım ona
Filistinli çocuk: Annemi bulun, doyamadım ona
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ