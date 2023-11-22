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Ekonomi
AA 22.11.2023 12:03

İş gücü girdi endeksleri arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

İş gücü girdi endeksleri arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 14,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,2 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 107,9, inşaat sektöründe yüzde 141,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,1 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 yükseldi.

Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,1 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,7 artış olarak kayıtlara geçti.

Saatlik iş gücü maliyeti ve kazanç

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 105,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 106,5, inşaat sektöründe yüzde 112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,1 yükseliş kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde yüzde 101,4 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 101,7, inşaat sektöründe yüzde 110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 127,5 yükseldi. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 133,5, inşaat sektöründe yüzde 123,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 125,5 artış görüldü.

Sektörler toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 22,3, inşaat sektöründe yüzde 25,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 23,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,5 yükseliş gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 21,6, inşaat sektöründe yüzde 25,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,9 artış olarak kayıtlara geçti.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yüzde 24,7 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin sanayi sektöründe yüzde 25,5, inşaat sektöründe yüzde 25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,1 arttığı hesaplandı.

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