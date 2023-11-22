Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 193 bin 924 yolcu ağırladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ekim ayında yolcu trafiğinin iç hatlarda 101 bin 208, dış hatlarda 14 bin 776 olmak üzere 115 bin 984 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Havalimanından ekimde iç hatlarda 1289, dış hatlarda ise 110 uçağın iniş kalkış yaptığı aktarılan açıklamada, "Uçuş sayısı 1399'a ulaştı. Yük trafiğinde ise ekim ayında 1090 ton taşındı. On aylık bölümünde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği, 1 milyon 193 bin 924 yolcu, uçak trafiği 12 bin 416, yük trafiği ise 11 bin 780 ton olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.