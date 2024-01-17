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Ekonomi
AA 17.01.2024 11:44

Araç üretiminin lokomotif şehri: Bursa

Geçen yıl Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yarısından fazlası, önemli otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Bursa'da gerçekleştirildi.

Araç üretiminin lokomotif şehri: Bursa
[Fotograf: AA]

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yapılan derlemeye göre, dernek üyesi firmaların 2023'teki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 1 milyon 525 bin 963 adedi buldu.

Dernek üyesi firmaların geçen yıl gerçekleştirdiği otomobil üretimi ise 2022'ye göre yüzde 17,5'lik artışla 952 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2023'teki otomobil üretimine en fazla katkıyı, otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan fabrikalarının bulunduğu Bursa verdi.

OYAK Renault ve TOFAŞ, 496 bin 438 adetlik imalatla Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yüzde 52,11'ine imza attı. Bursa'nın günlük otomobil üretimi ortalama 1360 oldu. Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren OYAK Renault fabrikası 325 bin 366 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer aldı.

Kocaeli'deki Hyundai Assan 242 bin 16 adetle ikinci, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 212 bin 843 otomobil imal ederek üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ ise 171 bin 72 adetlik üretimle 4. sırada yer aldı.

Geçen yıl Ford Otosan'ın otomobil üretimi ise 1370 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomobil ihracatı adet bazında yüzde 16,1 artış gösterdi

2023'te Türkiye'nin otomobil ihracatı ise 2022'ye kıyasla yüzde 16,1 artışla 571 bin 218'den 663 bin 90 adede yükseldi.

Geçen sene en fazla otomobil ihracatını üretimde olduğu gibi 230 bin 397 araçla OYAK Renault gerçekleştirdi.

İhracatta Hyundai Assan 205 bin 200 adetle ikinci, Toyota 184 bin 797 araçla üçüncü ve TOFAŞ 42 bin 696 otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Bursa'daki toplam otomobil üretiminin yüzde 55,1'i yurt dışına gönderilirken, OYAK Renault ve TOFAŞ'ın Türkiye'nin toplam otomobil ihracatına katkısı ise yüzde 41,18 oldu.

Bursa'nın günlük dış satım sayısı da yaklaşık 748 seviyesinde gerçekleşti.

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