Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.08.2025 11:44

Antrepo yapımı ve işletme kuralları yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi ve şeffaflık amacıyla gümrük ve antrepo uygulamalarında düzenlemeye gitti.

Antrepo yapımı ve işletme kuralları yeniden düzenlendi

Bakanlık tarafından hazırlanan "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle antrepo yatırım izni için başvuracak işleticilerin ödenmiş sermaye tutarları mevcut koşullara uygun olarak düzenlendi. Ayrıca, antrepo işleticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni antrepo açılış başvurularında gerekli mali yeterlilik koşulları belirlendi.

Bu kapsamda, yatırım izni, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi 1. ve 2. bölgedeki iller için 40 milyon lira, 3 ve 4. bölgedeki iller için 20 milyon lira, 5 ve 6. bölgedeki iller için 10 milyon lira olan anonim veya limitet şirketlere verilecek.

Yönetmelikle antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi konusunda şeffaflık sağlanması amacıyla da düzenleme yapıldı.

Buna göre, genel antrepolarda uygulanacak yıllık fiyat tarifesi, antrepo işleticileri tarafından ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilecek.

Faaliyete yeni başlayan genel antrepoların yıllık fiyat tarifesi ise açma ve işletme izninin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilecek. Bu tarifeler, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce kurumsal internet sitesinde yayımlanacak.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ormanların korunması için yaklaşık 10,9 milyar lira harcandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Hatay Hassa'da afet konutlarının yapımı devam ediyor
12:15
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
12:05
Türkiye-Japonya arasında yeni süreç: Başrol savunma sanayiinin
11:55
"Konya Sümbülü" literatüre kazandırıldı
11:50
Gümrük kapılarında kamu zararına geçit verilmedi
11:48
Yüksek teknoloji üretimindeki rekorlara 3 koldan katkı
Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi
Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi
FOTO FOKUS
Tarihi ve kültürel bir mirasın peşinde: Türk-İslam Arkeolojisi
Tarihi ve kültürel bir mirasın peşinde: Türk-İslam Arkeolojisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ