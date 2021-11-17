Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altının kilosu 626 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 616 bin lira, en yüksek ise 627 bin 440 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 626 bin liradan tamamladı.
Altının toplam işlem hacmi 348 milyon lira oldu
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 135 bin 771,27 lira, işlem miktarı ise 568,44 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 372 milyon 375 bin 73,47 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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