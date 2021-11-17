Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yarın toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantı, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak.
Toplantıya, memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanları katılacak.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin
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