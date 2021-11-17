Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sberbank'tan Akkuyu için yeni kredi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Rus bankası Sberbank, Akkuyu için kredi sağlayacak. 7 yıl süreyle 500 milyon ve 300 milyon dolar tutarında iki kredi verilecek. Kredi, ünitelerin inşası için kullanılacak.
Sberbank, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası için 800 milyon dolar kredi verecek.
Krediler, santralin 4 ünitesinin inşası için sağlandı.
Ünitelerin devreye alınmasıyla yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.
Santral'in, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.
Sberbank 2009’un Ağustos ayı başlarında da Akkuyu Nükleer Santrali için 7 yıl vadeli 400 milyon dolar tutarında kredi sağlamıştı.
Etiketler: Nükleer Santral
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