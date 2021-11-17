Pandemi sürecinde kartla yapılan harcamaların artmasıyla, kartlarda yıl boyunca biriken para puanların bir dahaki yıla aktarılıp aktarılmayacağı merak konusu oldu.

Kamu bankalarının kartlarında biriken puanlar, kazanılmış hak sayıldığından bir sonraki yıla devrediyor.

Özel bankaların çoğunda ise biriken puanlar, sadece kampanya tarihleri arasında kullanılabiliyor.

Bu tarihlerin bankalar tarafından tüketiciye bildirilmesi gerekiyor.



Puanlar sadece kredi ve banka kartlarında değil akaryakıt istasyonlarının kartlarında ve belli markaların alışveriş kartlarında da birikebiliyor.

Biriken puanlar yıl sonunda silinebilir mi?

Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Yaptığı harcamalarla alışverişlerle bunlar onun (tüketicinin) hakkı, ancak önceden, kampanya başlarken bildirilmişse, kazanılan bu puanlar kampanya sonucunda kullanılmazsa şu tarihte silinir diye, o takdirde yapacak bir şey yok'' dedi.

Eğer kampanya başında birikecek puanlar için bir uyarı yapılmamışsa, silinen puanların geri alınması mümkün. Bunun için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak gerekiyor.