Türkiye'nin üretimle birlikte artan enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımları sürüyor.

Bingöl'de kurulan Aşağı Kaleköy Hibrit Güneş Enerji Santrali Tesisi (GES) Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 2. büyük hibrit enerji santrali.

Bir hafta önce hizmete giren tesis, rekor bir sürede; 6 ayda tamamlandı.

GES, 1 milyon metrekarelik alan üzerine kuruldu. Baraj, Genç ilçesinden geçen Murat nehri üzerinde inşa edildi. Barajın yanında tarım faaliyetlerinin yapılamadığı çorak arazi artık güneş tarlası oldu. Hem suyun gücünden hem de güneş potansiyelinden faydalanarak elektrik elde ediliyor.

450 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tesis, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Hidroelektrik ve güneş enerjisi kullanılarak 580 megavat enerji üretilecek. GES, 450 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak.

Santralde 200 bin güneş paneli bunuluyor. Güneş enerjisi santralinde 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı.

Haber: Anıl Yağcı