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Ekonomi
AA 24.06.2025 17:11

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 256 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gününün sonunda 4 milyon 256 bin 51 liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 256 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 256 bin 51 lira, en yüksek 4 milyon 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 329 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 662 milyon 612 bin 151,82 lira, işlem miktarı ise 1.330,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 681 milyon 911 bin 993,70 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

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