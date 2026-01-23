Puslu 1.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 23.01.2026 09:51

Altının gramı 6 bin 905 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 905 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 545 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 968 liradan satılıyor.

Altının gramı 6 bin 905 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 842,7 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 1 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 545 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 968 liradan satılıyor. 4 bin 967,4 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu da dünkü kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 954 dolardan işlem görüyor.

Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi değerli metal fiyatlarındaki yükselişlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Japonya'daki tahvil piyasasındaki satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişleri tetikliyor.

Analister, tahvil faizlerinin yükselmesinin borçlanma maliyetlerini artırdığını ve ülkede "carry trade" işlemlerini daha az cazip hale getirdiğini ve bunun da yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirten analistler, bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Altın
