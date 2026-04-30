Ekonomi
AA 30.04.2026 09:56

Altının gramı 6 bin 643 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 643 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 928 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 621 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 6 bin 584 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 928 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 621 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 üstünde 4 bin 574 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Yükseliş eğilimi öne çıkıyor

Fed'in dünkü faiz kararında üyeler arasında düşük faiz oranlarına yönelik muhalefetin artması, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlere karşın altın fiyatlarında bugün yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

