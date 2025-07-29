Altının gramı 4 bin 329 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 322 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 329 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 252 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 254 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 320 dolardan işlem görüyor.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın uygulanacak tarifelerin küresel ekonomiye etkilerine dair belirsizlik devam ederken, güvenli liman özelliği taşıyan altında yükseliş eğilimi görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu küresel ekonomik büyüme tahminleri, ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.