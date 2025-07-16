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Ekonomi
AA 16.07.2025 09:44

Altının gramı 4 bin 324 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 243 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 221 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 324 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 300 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 243 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 221 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 341 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, altın fiyatları bugün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeden destek buldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini vurgulayarak yatırımcıların güvenli liman özelliği taşıyan altına yönelmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, sanayi üretimi, Fed'in Bej Kitap raporu ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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