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Ekonomi
AA 17.07.2025 10:00

Altının gramı 4 bin 312 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 312 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 312 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 kazançla 4 bin 335 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 4 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın Powell'i görevden alacağına yönelik haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını yönündeki haberlerle dün yükselen altın fiyatları, Trump'ın Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirmesi sonrasında düştü.

Analistler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin hala devam ettiğini belirterek, bu durumun altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu söyledi.

Bugün Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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