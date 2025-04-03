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Ekonomi
AA 03.04.2025 10:25

Altının gramı 3 bin 815 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 815 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 815 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 3 bin 822 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 3 bin 130 dolar seviyesinde bulunuyor.

Varlık fiyatlarında satış baskısı etkili oluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında varlık fiyatlarında satış baskısı etkili oluyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeler dünya genelinde önemli risklerden biri olmayı sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 100 seviyesinin destek, 3 bin 150 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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