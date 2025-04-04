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Ekonomi
AA 04.04.2025 09:55

Altının gramı 3 bin 790 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 790 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 790 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 3 bin 797 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 220 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 101 dolar seviyesinde bulunuyor.

Varlık fiyatları karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle varlık fiyatları karışık seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olarak varlığını sürdürüyor.

Powell'ın yapacağı konuşmanın önemi artıyor

Analistler, bu gelişmeler sonucunda, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın öneminin arttığına dikkati çekerek, Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söylüyor.

Altın fiyatlarının, Trump'ın tarife adımlarının piyasa eğilimlerine daha fazla netlik kazandırmasının ardından yaşanan kar satışlarıyla değer kaybettiğini belirten analistler, tarifelerin ayrıca gelecek dönemde oluşabilecek durgunluk endişelerini de beslediğinin altını çizdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 80 seviyesinin destek, 3 bin 120 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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