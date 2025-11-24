Hafif Sağanak Yağışlı 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.11.2025 09:29

Altın haftaya düşüşle başladı

Altının gramı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 192 liradan satılıyor.

Altın haftaya düşüşle başladı

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 544 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 192 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 50 dolarda seyrediyor.

Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler jeopolitik risklerin azalmasını sağlarken bu durum altın fiyatlarını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu söylüyor.

ETİKETLER
Altın Dolar Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Güven endeksi kasımda arttı
10:43
Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
10:40
Hackerlar, bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni trojanı WhatsApp üzerinden yayıyor
10:36
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
10:32
Yeni Zelanda 2050’ye kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek
10:14
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74,4 oldu
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ