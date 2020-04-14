Güvenli liman algısı, altına olan ilgiyi artırdı. Altının gramı 377 liraya çıktı. Çeyrek altın 620 lira seviyesine geldi. Beklentiler, altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam etmesi yönünde.

Ons altın yaklaşık yüzde 1 arttı, bin 730 dolara ulaştı. 7 yılın zirvesini gördü.

Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında piyasa beklentisi yükselişin devam etmesi yönünde. Ons altın ise parasal genişleme adımlarıyla daha fazla yükseliş potansiyeli barındırıyor.