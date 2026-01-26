Puslu 7ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.01.2026 09:41

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 7 bin 80 lira

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 80 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 850 liradan, Cumhuriyet altını 47 bin 200 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 7 bin 80 lira

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 bin 947 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 850 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 200 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesi varlık fiyatları ve yatırımcı tercihleri üzerinde etkili oluyor.

Altının onsu 5 bin doları aştı

ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik beklentiler Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalmasında etkili olurken bölgedeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumu da yakından takip ediliyor. Trump, tarife uygulama kararından geri adım atsa da bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Küresel risk algısının yüksek seyretmesi, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu yeni haftada 5 bin doları aştı.

Haftanın ilk işlem gününde 5 bin 93 doları görerek rekor kıran altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,8 yükselişle 5 bin 70 dolardan alıcı buluyor.

Altındaki bu yükseliş gümüş tarafına da yansıdı. 109,45 dolarla rekor seviyeyi test eden gümüşün ons fiyatı cuma günkü kapanışın yüzde 4,9 üzerinde 107,4 dolarda seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Altın
