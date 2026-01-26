Açık 4.5ºC Ankara
TRT Haber 26.01.2026 01:39

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Sahil Güvenlik Jandarma Genel Komutanlığı İstihdam
