Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.05.2026 10:12

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 673 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında son durum
[Fotograf: AA]

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 713 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6 bin 673 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından, dün gelen tepki alımlarıyla yükselen altının onsu, haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izliyor.

Doların güçlü seyrini sürdürmesi ve Fed'in gelecek dönemde temkinli yaklaşımına devam edebileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını baskılıyor.

Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak.

Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
Türkiye, Gazzeli çocuklar için 'umut tesisi' kuruyor
10:41
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
10:29
Brent petrolün varili 112,01 dolardan işlem görüyor
10:20
Sakarya'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu
09:54
İletişim Başkanı Duran'dan 1 Mayıs mesajı
09:40
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs mesajı
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
FOTO FOKUS
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ