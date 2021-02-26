Altın fiyatları düşüş trendinin ardından yeniden yükselişe geçti. Serbest piyasada altının gram fiyatı 420 lirayı aştı.

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, "Küresel borsalarda sert düşüşler gördük. Gelişmekte olan küresel piyasalarda bu hissedildi. Dolar 7,40 lira seviyesine yükseldi. Gram altın da dolardan destek aldığı için 421 lira seviyesine yükseldi" dedi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını da etkiledi. ABD tahvil faizlerinde sert yükselişler, piyasalar için endişe kaynağı oldu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Peki altın yatırımcısı ne yapmalı?

Memiş, vatandaşların korku ve paniğe kapılmaması gerektiğini ifade etti ve sözlerine ekledi:

"Bu yıl altının ons fiyatında 2 bin dolar seviyesinde yükseliş gram altında 500 lira seviyesinde yükseliş olabilir"

Uzmanlar jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu belirtiyor.