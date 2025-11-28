Puslu 8.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.11.2025 09:19

Altın fiyatları nasıl seyrediyor?

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 90 liradan satılıyor.

Altın fiyatları nasıl seyrediyor?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 5 bin 671 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 90 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

