AA 27.04.2026 09:43

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 823 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 177 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 707 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üstünde 6 bin 815 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 177 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 707 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışının etkisinin dolara talebi azaltması altın fiyatlarını destekliyor.

Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrilirken, Bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

