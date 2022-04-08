Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla dış satım Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 4 milyar 888 milyon 408 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 8,86 oldu.

ABD'ye ihracat yüzde 28,9 arttı

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Irak ve İspanya takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin dış satımı ABD'ye yüzde 28,9 artarak 3 milyar 481,9 milyon dolara, İtalya'ya yüzde 21,7 artışla 3 milyar 57,3 milyon dolara, Birleşik Krallık'a yüzde 12,2 yükselerek 3 milyar 57,2 milyon dolara, Irak'a yüzde 30,7 artarak 2 milyar 446,6 milyon dolara ve İspanya'ya yüzde 16,4 artışla 2 milyar 352,3 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya en fazla ihracat İstanbul'dan

Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi oldu. Sektörün Almanya'ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 1 milyar 118,1 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat, İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Bursa, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Ankara takip etti.

İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 202,2 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya'ya Bursa'nın ihracatı 611,4 milyon dolar, İzmir'in ihracatı 410,5 milyon dolar, Kocaeli'nin ihracatı 279,9 milyon dolar, Manisa'nın ihracatı 195,1 milyon dolar ve Ankara'nın ihracatı 162 milyon dolar oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri görülüyor

Türkiye, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını 779,9 milyon dolar ile ABD'ye gerçekleştirdi. ABD'yi 685,4 milyon dolar ile Almanya, 675,2 milyon dolar ile Hollanda izledi.

Söz konusu dönemde ihracatta en fazla azalış ise 108,6 milyon dolar ile Peru'da kaydedildi. Peru'yu, 70,9 milyon dolar azalışla Fransa, 61,2 milyon dolar azalışla Norveç'e izledi. İlk çeyrekte, savaş durumu nedeniyle ihracatın önemli pazarlarından Rusya'da 44,8 milyon dolarlık, Ukrayna'da ise 41,8 milyon dolarlık gerileme yaşandı.