Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale düzenleyecek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesini gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Nisan Salı günü yapılacak ilk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.
Aynı gün, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi de düzenlenecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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