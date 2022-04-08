Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.