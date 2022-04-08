Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, 4 ülkeye uçuşlarını durdurma kararını uzattı
[THY, 4 ülkeye uçuşlarını durdurma kararını uzattı]
Türk Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.
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