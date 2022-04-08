Bununla birlikte şubat ayında 55,2 olan endeksin düşüş göstermesi, iyileşmenin daha sınırlı gerçekleştiğine işaret etti.

İSO'dan yapılan açıklamada Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarının ölçüldüğü Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mart 2022 dönemi sonuçları paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Sonuçlara göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta 53,9 olarak gerçekleşerek imalatçıların ihracat ikliminde iyileşmenin sürdüğünü gösterdi, böylece ihracat talebi üst üste 14 ay güçlenmiş oldu.

Bununla birlikte şubat ayında 55,2 olan endeksin düşüş göstermesi, iyileşmenin daha sınırlı gerçekleştiğine işaret etti.

ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’da güçlü üretim artışı

Mart ayında COVID-19 salgınından kaynaklanan aksamaların göreli olarak azalmasının etkisiyle bazı ana ihracat pazarlarında üretim artışı hızlandı.

ABD ve Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite şubat ayına göre daha güçlü artışlar kaydederken, büyüme oranları ABD'de 8, Birleşik Krallık'ta 9 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Avro Bölgesi'ndeki en önemli ihracat pazarlarından biri olan Fransa’da üretim artışı mart ayında hız kazanırken, Ukrayna-Rusya savaşının tedarik zincirleri ve fiyat baskıları üzerindeki ilk etkileri sonucu bölgenin diğer ülkelerinde yavaşlama gerçekleşti.

Martta Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'nın üretim artışında ivme kaybı gözlendi. Rusya'da ise üretim keskin bir düşüş sergiledi ve böylece ülkedeki üç aylık büyüme dönemi sona erdi.

Polonya’da 13, Çekya'da ise 4 aylık büyüme eğiliminin ardından imalat sanayi üretimi hafif düşüş sinyali verdi.

Orta Doğu'da genelde büyüme sürdü, Mısır'da ise düşüş hızlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivitenin büyüme hızı mart ayında güçlü seviyesini korudu ve şubat ayına göre önemli bir değişim göstermedi.

Veriler Katar'daki büyümenin de hız kazandığına işaret ederken, Orta Doğu bölgesindeki olumsuz gelişme ise Mısır’da devam eden üretim düşüşünün son 21 ayın en yüksek hızına ulaşması oldu.

Mart ayında takip edilen ülkeler arasındaki en belirgin yavaşlama Hong Kong'da gerçekleşti. Bu ülkedeki şiddetli Kovid-19 dalgası nedeniyle uygulanan kısıtlamalar genele yayılı üretim kayıplarına yol açtı.

Daha düşük yoğunlukta olmakla birlikte, benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Bu ülkede üretim iki yılı aşkın dönemin en sert azalışını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İhracat talep koşullarının ilk çeyrek sonunda dirençli seyrini korumasına rağmen Ukrayna-Rusya savaşının iş dünyasında güven kaybı, fiyat artışları ve tedarik zinciri aksamaları gibi geniş çaplı etkileri, yılın ikinci çeyreğinde imalatçıların ihracat imkanlarını sınırlama potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.