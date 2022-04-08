Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken, bu anket döneminde yüzde 46,44 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26,43 iken, bu anket döneminde yüzde 28,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak gerçekleşti.

Faiz oranı beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.