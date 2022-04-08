Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,95 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 2.361,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,15'le turizm oldu.

Analistler, artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yükselen tahvil faizlerinin küresel risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü söyledi.