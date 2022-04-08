Kahramanmaraş ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 150 milyon dolar oldu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın sanayi ve ticaret kenti olduğunu söyledi.

Mart ayı ihracatının umdukları şekilde gerçekleştiğini dile getiren Balcıoğlu, kentin üreten sanayici iş insanlarına teşekkür etti.

Kentin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"150 milyon dolar, bizim Cumhuriyet tarihinde bir ayda yaptığımız en yüksek ihracat.. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkese iş insanlarımıza çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ihracatı 2022 ocak-mart döneminde yüzde 26 artışla 402 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla da biz Türkiye sıralamasında ihracatta 16. sırada yerimizi koruyoruz."