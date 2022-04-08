Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı hayvan hastalıkları için tazminat verilmeyecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı hayvan hastalıklarını, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.
Muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek
Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.
Etiketler: Hayvancılık Tarım ve Orman Bakanlığı
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