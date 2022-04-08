Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kur korumalı mevduatta düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 oldu.
Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğe göre, sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlendi.
Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.
Etiketler: Dolar Euro Resmi Gazete
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