Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlendi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.