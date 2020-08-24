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Almanya'dan alınan YHT setleri Türkiye'ye getiriliyor
[Fotoğraf: AA]
TCDD Taşımacılık tarafından Almanya'dan alınan Yüksek Hızlı Tren setleri yola çıktı.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Remagen istasyonundan yola çıkan Yüksek Hızlı Tren (YHT) setleri Türkiye'ye doğru hareket etti.
[Fotoğraf: AA]
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ilk seti geçen yılın kasım ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerde düzenlenen törenle teslim alınan tren setlerinin, böylece ikinci grubu da ülkeye getiriliyor.
Etiketler: yüksek hızlı tren setleri almanya yhtSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:48
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