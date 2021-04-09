Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

Ülkede sanayinin üretimi Covid-19'un etkisiyle ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalarak, Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş de son bulmuştu.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Yıllık yüzde 2,5 düşüş olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,8 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,2 ve ara malı üretimi yüzde 1 düştü.

Şubatta tüketim malları üretiminde yüzde 0,2 artış görülürken, sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 1 düşüş kaydedildi.