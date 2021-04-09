Japonya’da dijital Yen, Çin’de dijital Yuan, Rusya’da dijital Ruble. Merkez bankalarının dijital para çıkarma projesi birçok ülkenin gündeminde.

Dünyada nakit para kullanımı azaldı. Dijital cüzdanlar ya da kripto para birimleri elektronik ödeme aracı olarak kullanımda. Pek çok ülkede merkez bankaları da dijital para çalışmalarına hız verdi.

Çin deneme aşamasında

Dijital para projesinde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin başı çekiyor. Çin yıllardır üzerinde çalıştığı projede deneme aşamasında. Pekin, pilot programları daha da hızlandırmayı hedefliyor.

Japonya Merkez Bankası da, dijital para çıkarma konusunda deneysel nitelikte çalışmalar yapıyor. İlk etapta dijital paranın çıkarılması ve dağıtımının teknik olarak uygulanabilirliği mercek altına alınıyor.

Rusya, önümüzdeki yıl test edecek

Rusya Merkez Bankası da, 2022’de dijital rublenin test aşamasına geçecek.

Djital Avro çıkarma konusu ise, Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dijital Avro'nun 4 yıl içinde hazır olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

ABD'de gözler Kongre kararında

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre’nin onayı olmadan dijital para çıkarma yolunda ilerlemeyeceklerini söyledi.

Mevcut çalışmalarda ise ağırlıklı olarak riskler ve sağlanacak faydalar üzerinde durulduğu vurgusu yapılıyor.

