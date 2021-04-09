Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 455-462 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 459,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 458 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.746 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,62'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün tekrar yüzde 1,67'ye çıkarak altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden oldu.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyata Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek konumuna geldiğini ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 458 lira 50 kuruşken satışı ise 458 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 745 lira satış fiyatı 750 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.746,31 dolar

Satış: 1.746,50 dolar

Gram

Alış: 458,50 lira

Satış: 458,80 lira

Çeyrek

Alış: 745,57 lira

Satış: 750,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.019,00 lira

Satış: 3.050,00 lira