Ekonomi
TRT Haber 15.04.2026 09:10

Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 117 ayrı dosyada, toplam 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından, kurulun nisan ayı toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, görüşülen 132 dosyadan 117'sinin mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu aykırılıklar hakkında 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildi.

Hileli modem satışlarına yönelik inceleme başlatıldı

Bakanlığa ulaşan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplar engellendi

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu başlığının ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır. Bakanlık olarak, tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

