Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

İdman, diğer futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla yaptığı maçla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.