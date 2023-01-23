İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, İHKİB tarafından düzenlenecek IFCO 8-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinliğe, 5 kıtadan 5 bini nitelikli alıcı 30 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, bir yıl önce 50 bin metre kare alanda ilki gerçekleştirilen organizasyonu, çok kısa sürede tüm dünyanın izlediği hazır giyim ve moda fuarına dönüştürdüklerini bildirdi.

IFCO'nun ilkini hayata geçirirken Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünde 100 bin metrekare alanda fuar düzenleme hedefini sektörle paylaştıklarını kaydeden Paşahan, şu bilgileri verdi:

"Birliklerimizle, sektörel derneklerimizle omuz omuza verdik ve o sözümüzü yerine getirdik. 600'ü aşkın firmamızla 100 bin metrekare alanda Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarını açacağız. Kadın, erkek ve çocuk giyimden iç giyime, gelinlik ve abiyeden deri, kürk konfeksiyona kadar tüm ürün gruplarını tek çatı altında topladık. IFCO’nun uluslararası fuar takvimine alınmasını sağladık."

"İstanbul'u küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getireceğiz"

Mustafa Paşahan, 8-11 Şubat'ta İstanbul'u küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getireceklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'dan Avustralya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya 5 kıtadan alıcılar IFCO için İstanbul'a gelecek. 100'ü aşkın ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Fuarımızı 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere yaklaşık 30 bin alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz. IFCO'da bu kez ziyaretçilerimize çok daha zengin bir içerik sunacağız. Fuarımızda ilk kez 'The Core', 'markalar’ ve 'sourcing' alanları oluşturduk. Bu alanlarda tasarımcılarımızı ve organize perakende markalarımızı ziyaretçilerle buluşturacağız."

Paşahan, trend alanında dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlikle ilgili deneyimi bir araya getireceklerini, defilelerin yanı sıra seminer ve atölye çalışmaları ile ziyaretçilere zengin bir içerik sunacaklarını bildirdi.