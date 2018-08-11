Alanya'da Kurban Bayramı öncesi oteller doldu

Turizm ve belediye belgeli 200 bin civarında yatak kapasitesine sahip Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayram döneminde ilçedeki otellerin yüzde 90'ının dolduğunu, bazılarının da yüzde 100 doluluk nedeniyle satışı kapattığını anlattı.

Kurban Bayramı'nda insanların kurbanlarını kestikten sonra tatile çıktıklarını gözlemlediklerini belirten Sili, "Her ne kadar uzun bir bayram dönemi olsa da 3-5 günlük tatiller ağırlıklı gerçekleşecek. İç pazardaki talep bu yönde. Bir yandan da Avrupa ve Rusya'dan ciddi bir talep olduğu için tesislerimiz dolu durumda" diye konuştu.

Sili, bayram nedeniyle iç piyasada kısa süreli bir talebin olduğunu söyleyerek tatilcilere de uyarıda bulundu. Sili, "Son dakikada tatile çıkanların rezervasyon yaptırmadan gelmemelerini rica ediyoruz. 'Tatile gittim, çimende yattım, çayırda yattım, Alanya çok güzel' demenin de önüne geçmek istemiyoruz. Tatile gelenler bunu bilerek gelsin" dedi.

"Rezervasyon yapmadan tatile çıkmasınlar"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz ise tatilcilerin iyi bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Alanya'da turizmin bu yıl bayramda yüksek sezona denk geldiğini dile getiren Korkmaz, şunları söyledi:

"Oteller şu anda dolu. Bayramda zaten dolu olacak. Tatilcilere tavsiyemiz, acentalardan rezervasyon yapmadan tatile çıkmasınlar. Çünkü gittikleri yerde konaklayacakları yer bulamayabilirler. Taşımada sıkıntı yaşayabilirler. Kesinlikle bu sezon yüksek sezonda denk geldiği için dolu. Bu bizi de mutlu ediyor elbette. Bu demek değildir gelmesinler, yanlış anlaşılmasın. Biz herkesi bekliyoruz. Sadece mağdur olmasınlar. Geliş gidiş programlarını ona göre yapsınlar."

Kaynak: AA