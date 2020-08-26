Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, kent merkezi ve ilçelerindeki su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktardı.

Sulama, içme suyu ve enerji üretimi hedefiyle Silifke ilçesinde yapılan Aksıfat Barajı'nın tamamlandığında 83 metre gövde yüksekliğinde olacağını kaydeden Yıldız, “Barajın tamamlanmasıyla 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanacak. Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine de içme suyu temini sağlanacak" ifadesini kullandı.

Yıldız, çalışmalarda temelden 69 metre yüksekliğe ulaşıldığını vurgulayarak, 1560 metre kotunda dolgu çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

8 bin 978 kişiye istihdam alanı sağlanacak

Barajın, 60,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağına dikkati çeken Yıldız, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin lira gelir artışı ve yöredeki 8 bin 978 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir.”

Doğu Akdeniz'in önemli tarım kentlerinden Mersin, yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkıyor.