Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.07.2023 12:40

Akraba ziyaretine ilk çeyrekte yaklaşık 12 milyar lira harcandı

Yerli turistlerin yakınları ziyaretine yaptığı harcama bu yılın birinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 97,9 artarak 11 milyar 984 bin 662 lira oldu.

Akraba ziyaretine ilk çeyrekte yaklaşık 12 milyar lira harcandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahate çıktı.

Yerli turistin toplam seyahat harcamaları 22 milyar 271 milyon 455 bin lira olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 7,4 gece konakladı.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, bu dönemde yerli turistler yakınlarına yönelik toplam 6 milyon 643 bin ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde yapılan harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,9 artışla 11 milyar 984 bin 662 liraya çıktı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırada 1 milyon 858 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 5 milyar 980 milyon 413 bin liralık harcama yaptı.

Sağlık turizmine 1,4 milyar liralık harcama

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yapılan ziyaretlerin sayısı 596 bin oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 1 milyar 427 milyon 866 bin lira harcandı.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 117 bin seyahatte harcama tutarı 314 milyon 265 bin lira olarak kayıtlara geçti. Kültür amaçlı gerçekleştirilen 12 bin seyahatte yerli turistler 19 milyon 679 bin lira harcadı.

Öte yandan, seyahat öncesi yerli turistlerin yaptığı harcama tutarı incelendiğinde, giyecek, ilaç, çanta, kamera ve film gibi kişisel harcamaları ise ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,2 artarak 91 bin 513 liraya çıktı.

Sıradaki Haber
TMO, tarihinin en yüksek alım dönemini yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 113'e çıktı
13:16
Rusya: Odessa’da terör eylemleri hazırlanan tesisleri vurduk
12:55
Genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı
12:52
"Martı popülasyonu anormal seviyelere ulaştı"
12:42
Mehmetçik için yeni güç: BARKAN
12:59
Rodos'ta yangın: Yeni yerleşim birimleri için tahliye emri verildi
Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Nefes nefese KPSS'ye koştular
Nefes nefese KPSS'ye koştular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ